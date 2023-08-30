ФК “Житло-Капітал” сприяє рейдерам “Укрбуду”, позбавляючи інвесторів квартир - Максим Микитась

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"Після отримання контролю над ТОВ "Укрбуд девелопмент" наша команда почала роботу над поверненням викрадених у компанії активів і пошуком шляхів вирішення проблем інвесторів, які внаслідок рейдерського захоплення компанії залишились без житла. У фокус нашої уваги потрапила фінансова компанія "Житло-Капітал", яка, як свідчать документи, не просто не забезпечила збереження коштів інвесторів Укрбуду, а й активно сприяла і продовжує сприяти рейдерам", - розповів бізнесмен.

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Він додав, що окрім цього ФК "Житло-Капітал" запустила процес включення себе в реєстр кредиторів у справі про банкрутство "Укрбуду", що по факту означає лише те, що без відома інвесторів вона відмовляється від майнових прав на квартири в обмін на грошові вимоги.

"Такими діями так званий "гарант" прав інвесторів, підіграючи рейдерам, які усіма силами намагаються ліквідувати Укрбуд через процедуру банкрутства, умисно позбавляє тих самих інвесторів можливості вимагати передбачені інвестиційними договорами квартири, за які вони вже внесли кошти, залишаючи їх ні з чим. Цілком очевидно, що майна ТОВ "Укрбуд девелопмент" явно не вистачить для покриття цих грошових вимог ФК "Житло Капітал" по всім недобудовам і фактичні її управителі Кравченко, Гулій та інші це цілком усвідомлюють", - впевнений Микитась.

Більше того - за його словами, "Житло Капітал" свідомо прагне через банкрутство та ліквідацію "Укрбуду" поховати сліди розкрадань коштів інвесторів.

"Ми не допустимо цього та не дамо їм ліквідувати "Укрбуд"! Аналіз діяльності ФК "Житло Капітал" викликає серйозні обурення. Особливо варто звернути увагу на такі моменти: Знищена репутація. Компанія стверджує, що за 10 років стала найбільшим управителем фондів фінансування будівництва в Україні. Так було коли вона співпрацювала з "Укрбудом" до рейдерства у 2019 році. Наразі ця фінансова компанія виглядає як "пустушка"", - акцентував президент "Укрбуду".

Другим недопустимим моментом він назвав неспроможність "Житло Капіталу" виконувати зобов'язання.

"Ще у квітні цього року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розпорядженням №49-ДУМ від 14.04.2023 встановила відсутність на рахунках ФК "Житло Капітал" коштів оперативного резерву, тобто коштів інвесторів у сумі 3,7 млрд грн. Сама компанія пояснила відсутність цих коштів на її рахунках тим, що розмістила їх на рахунках ТОВ "Каса народної допомоги", засновниками якого є той самий "Житло Капітал" та повʼязані з її керівництвом компанії. Таке розміщення коштів прямо заборонено законодавством", - наголосив бізнесмен.

Третім пунктом він перерахував анульовані свідоцтва. За його словами, компанія відкликала свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва певних проєктів, що призвело до ситуації, коли інвестори залишилися без грошей та можливості отримати об'єкти будівництва у власність.

"Ми і далі системно працюватимемо над поновленням прав інвесторів "Укрбуду" та вирішенням їхніх проблем з добудови житла. На це потрібен певний час. Однак наразі є цілком очевидним факт, що співпраця з ФК "Житло-Капітал" несе значний ризик для інвесторів та будь-яких осіб, які розглядають можливість співпраці з цією компанією. Наступні кроки "Житло-Капітал" будуть вирішальними для її майбутнього та долі інвесторів, які ризикують своїми коштами та довірою", - резюмував Максим Микитась.