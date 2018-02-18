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ФК "Ворскла" одержал четвертую подряд победу в УПЛ

ФК "Ворскла" одержал четвертую подряд победу в УПЛ

Киев  •  УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Полтаве на стадионе “Ворскла им. О.Бутовського” в рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги “Ворскла” принимала ровенский “Верес”, информирует УНН со ссылкой на сайт полтавчан.

Старт игры вполне прошел под диктовку гостей, которые, включив прессинг, сумели создать несколько острых моментов у ворот Шуста. Хозяева поля выводы сделали вовремя, и мяч чаще стал гостить на половине поля “Вереса”.

На 25-й минуте Пердута подал с правого края, а Шарпар головой пробил неточно. На неудачную попытку обострить ситуацию у ворот Бандуры, Степанюк на противоположной стороне пробил головой с близкого расстояния, справился страж полтавской “рамки”.

Немного не хватило точности капитану хозяев поля Чеснакову в начале второго тайма, мяч прошел рядом с дальней штангой. 58 минута, и подача со штрафного от бывшего игрока “Ворсклы” Артура Западные свелась к угловому, а затем хозяева поля заставили малочисленную болельщицкую аудиторию сорваться со своих мест. Это Владислав Кулач забил дебютный гол Ворсклы в 2018 году и принес коллективу четвертую подряд победу в УПЛ (1:0).

Таким образом, полтавчане укрепили пребывания на третьем месте в таблице — 34 очка. “Верес” с 26 остался 5-м.

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