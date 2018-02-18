ФК "Ворскла" здобув четверту поспіль перемогу в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Полтаві на стадіоні “Ворскла ім. О.Бутовського” в рамках 20-го туру Української Прем’єр-ліги “Ворскла” приймала рівненський “Верес”, інформує УНН з посиланням на сайт полтавчан.
Старт гри цілком пройшов під диктовку гостей, які, ввімкнувши пресинг, зуміли створити кілька гострих моментів біля воріт Шуста. Господарі поля висновки зробили вчасно, і м’яч частіше став гостювати на половині поля “Вереса”.
На 25-й хвилині Пердута подав з правого краю, а Шарпар головою пробив неточно. На невдалу спробу загострити ситуацію біля воріт Бандури, Степанюк на протилежному боці пробив головою з близької відстані, упорався страж полтавської “рамки”.
Трішки забракло влучності капітану господарів поля Чеснакову на початку другого тайму, м’яч пройшов поруч із дальньою стійкою. 58 хвилина, і подача зі штрафного від колишнього гравця “Ворскли” Артура Западні звелась до кутового, а потім господарі поля змусили малочисельну вболівальницьку аудиторію зірватися зі своїх місць. Це Владислав Кулач забив дебютний гол Ворскли в 2018 році та приніс колективу четверту поспіль звитягу в УПЛ (1:0).
Таким чином, полтавчани зміцнили перебування на третьому місці в таблиці — 34 очки. “Верес” з 26 залишився 5-м.