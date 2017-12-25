ФК "Верес" пополнился первым новичком в зимнее трансферное окно

Возможности полузащитника, который первую часть сезона провел в "Александрии", однако так и не стал игроком основного состава, хорошо известны наставнику ровенчан Юрию Вирту, ведь он входил в тренерский штаб "Стали", когда ее капитаном был именно Каленчук.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне футболист провел 17 поединков и 1 результативную передачу.

Добавим также, сейчас "Верес" занимает 5-е место с 26 очками.