ФК "Верес" поповнився першим новачком в зимове трансферне вікно
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. За інформацією телеканалів "Футбол 1" першим зимовим новачком ФК "Верес" став півзахисник Максим Каленчук, передає УНН.
Можливості півзахисника, який першу частину сезону провів в "Олександрії", проте так і не став гравцем основного складу, добре відомі наставнику рівнян Юрію Вірту, адже він входив в тренерський штаб "Сталі", коли її капітаном був саме Каленчук.
Варто відзначити, що у нинішньому сезоні футболіст провів 17 поєдинків і 1 результативну передачу.
Додамо також, наразі "Верес" посідає 5-те місце із 26 очками.