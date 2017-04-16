ФК "Шапекоенсе" выиграл первый титул после авиакатастрофы

В матче 8-го тура чемпионата “Шапекоенсе” победил на своем поле “Жоинвиль” (2: 0) и досрочно выиграл титул. За тур до конца соревнований на счету команды 22 очка, “Жоинвиль” идет на 2-м месте — 16 пунктов.

Стоит отметить, что для бразильского клуба это первый титул после авиакатастрофы 2016 года.

Заметим, что “Шапекоенсе” выиграл чемпионат штата в шестой раз в истории.

Напомним, в ноябре прошлого года команда бразильского клуба на пути к финальному поединку Копа Судамерикана попала в авиакатастрофу. Трагедия унесла жизни почти всех пассажиров самолета (более 70), на котором присутствовала команда — включая игроков и тренеров “Шапекоенсе”.

Напомним, в январе бразильский “Шапекоенсе” провел первый официальный поединок после авиакатастрофы, в которой погибли футболисты команды.