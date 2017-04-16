ФК "Шапекоенсе" виграв перший титул після авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Відроджена команда “Шапекоенсе” домоглася успіху, вигравши чемпіонат штату Санта-Катаріна у Бразилії, передає УНН з посиланням на сайт команди.
У матчі 8-го туру чемпіонату “Шапекоенсе” переміг на власному полі “Жоінвіль” (2:0) і достроково виграв титул. За тур до кінця змагань на рахунку команди 22 очки, “Жоінвіль” йде на 2-му місці — 16 пунктів.
Варто відзначити, що для бразильського клубу це перший титул після авіакатастрофи в 2016 року.
Зауважимо, що “Шапекоенсе” виграв чемпіонат штату в шостий раз в історії.
Нагадаємо, в листопаді минулого року команда бразильського клубу на шляху до фінального поєдинку Копа Судамерикана потрапила в авіакатастрофу. Трагедія забрала життя майже всіх пасажирів літака (більше 70), на якому була присутня команда — включаючи гравців і тренерів “Шапекоенсе”.
Нагадаємо, у січні бразильський "Шапекоенсе" провів перший офіційний поєдинок після авіакатастрофи, в якій загинули футболісти команди.