ФК "Шальке" Е.Коноплянки уступил "Аяксу" в игре Лиги Европы

За фол Алессандро Шопф в собственной штрафной зоне в середине первой половины игры "Аякс" получил право на пробитие пенальти. С задачей справился полузащитник Дэви Классен - 1: 0. Кроме того, 24-летний нидерландский полузащитник стал героем матча, ведь в начале второй 45-минутки Д.Классен оформил дубль, замкнув прострел от Джастина Клюйверта - 2: 0.

Стоит отметить, что вингер сборной Украины Евгений Коноплянка появился на поле на 83 минуте, заменив Даниэля Калиджури, но помочь гельзенкирхенцам хотя бы сократить отставание ему не удалось.

Заметим, что хозяева имели колоссальное преимущество по ударам - 19 против 5 в целом и 12: 2 по ударам в створ ворот.