ФК "Шальке" Є.Коноплянки поступився "Аяксу" у грі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Чвертьфінальна стадія плей-оф Ліги Європи розпочалася серією матчів в одному з яких німецький “Шальке” в гостях на “Амстердам Арені” зустрівся із нідерландським “Аяксом”, передає УНН.
За фол Алессандро Шопфа у власній карній зоні в середині першої половини гри “Аякс” отримав право на пробиття пенальті. Із задачею впорався півзахисник Деві Классен — 1:0. Окрім того, 24-річний нідерландський півзахисник став героєм матчу, адже на початку другої 45-хвилинки Д.Классен оформив дубль, замкнувши простріл від Джастіна Клюйверта — 2:0.
Варто відзначити, що вінгер збірної України Євген Коноплянка з’явився на полі на 83 хвилині, замінивши Даніеля Каліджурі, але допомогти гельзенкірхенцям бодай скоротити відставання йому не вдалося.
Зауважимо, що господарі мали колосальну перевагу за ударами — 19 проти 5 загалом і 12:2 за ударами у площину воріт.