ФК "Шахтер" выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом, а президент "Динамо" заявил, что всем помочь не смогут

Денисов добавил, что это – личная инициатива президента ФК Рината Ахметова. И уточнил, что помимо "Шахтера" к борьбе с коронавирусом финансово приобщились также ФК "Александрия" и "Колос".

Так, ФК "Александрия" выделил 170 тысяч евро, а "Колос" – передал украинским больницам 10 аппаратов ИВЛ.

Президент ФК "Динамо" Игорь Суркис, который также включился в прямом эфире программы, сказал, что о помощи со стороны его клуба "скоро узнаем".

"Динамо" будет помогать, вы об этом узнаете. Мы громко никогда свою помощь не афишируем, но вы об этом узнаете. Мы все сделаем так, чтобы помочь. Во всяком случае, всем помочь не можем, но очень многим поможем", - отметил Суркис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ахметов выделил деньги - Суркис поиграл с туалетной бумагой": украинцы не поняли поступка президента "Динамо"

Он также посоветовал всем соблюдать карантин, чтобы оставались дома и не разносили инфекцию.

"У меня отец, которому много лет. Не хотел бы в дом принести инфекцию, поэтому стараюсь работать дома. Нужно, чтобы как можно меньше сегодня выходило людей на улицу. Таким образом, количество больных может быть значительно меньшим. Любые инфекции как приходят, так и уходят, но желательно, чтобы наша страна понесла как можно меньше потерь", - добавил он.

Напомним, как писал УНН, президент группы DCH (экс-президент ФК “Металлист”) Александр Ярославский сообщил, что на национальную программу по противодействию коронавирусу выделил 2 млн долл., и еще 1 млн долл. — на региональную харьковскую.

МХП Юрия Косюка направил Черкасской области 14 млн грн, Винницкой - 15 млн грн на борьбу с коронавирусом. И еще 55 млн грн - перечислил в общенациональный фонд противодействия пандемии.

Покупкой аппаратов ИВЛ для украинских больниц активно занялись учредитель Monobank Олег Гороховский, бизнесмены Евгений Черняк, Андрей Федоров и Владимир Яценко и др.

Благотворительные фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук также анонсировали передачу в больницы Украины 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).