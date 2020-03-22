ФК "Шахтар" виділив 300 млн грн на боротьбу з коронавірусом, а президент "Динамо" заявив, що всім допомогти не зможуть
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. ФК "Шахтар" направив 300 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Про це розповів ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов, передає УНН.
Денисов додав, що це - особиста ініціатива президента ФК Ріната Ахметова. І уточнив, що крім "Шахтаря" до боротьби з коронавірусом фінансово долучилися також ФК "Олександрія" та "Колос".
Так, ФК "Олександрія" виділив 170 тисяч євро, а "Колос" - передав українським лікарням 10 апаратів ШВЛ.
Президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс, який також включився в прямому ефірі програми, сказав, що про допомогу з боку його клубу "скоро дізнаємося".
"Динамо" буде допомагати, ви про це дізнаєтеся. Ми голосно ніколи свою допомогу не афішуємо, але ви про це дізнаєтеся. Ми все зробимо так, щоб допомогти. У всякому разі, всім допомогти не можемо, але дуже багатьом допоможемо", - зазначив Суркіс.
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Він також порадив всім дотримуватися карантину, щоб залишалися вдома і не розносили інфекцію.
"У мене батько, якому багато років. Не хотів би додому принести інфекцію, тому намагаюся працювати вдома. Потрібно, щоб якомога менше сьогодні виходило людей на вулицю. Таким чином, кількість хворих може бути значно меншим. Будь-які інфекції як приходять, так і йдуть, але бажано, щоб наша країна зазнала якомога менше втрат", - додав він.
Нагадаємо, як писав УНН, президент групи DCH (екс-президент ФК "Металіст") Олександр Ярославський повідомив, що на національну програму з протидії коронавірусу виділив 2 млн дол., І ще 1 млн дол. - на регіональну харківську.
МХП Юрія Косюка направив Черкаській області 14 млн грн, Вінницькій - 15 млн грн на боротьбу з коронавірусом. І ще 55 млн грн - перерахував до загальнонаціонального фонду протидії пандемії.
Купівлею апаратів ШВЛ для українських лікарень активно зайнялися засновник Monobank Олег Горохівський, бізнесмени Євген Черняк, Андрій Федоров і Володимир Яценко та ін.
Благодійні фонди Віктора Пінчука та Олени Пінчук також анонсували передачу в лікарні України 10 новітніх апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).