ФК "Полтава" подал протест в ФИФА и УЕФА об отмене матча с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Футбольный клуб "Полтава" в письменном виде опротестовал решение об отмене матча 1/4 финала Кубка Украины между командами ФК "Полтава" - ФК "Шахтер" (Донецк), передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Полтавы.
Команда привела свои аргументы против решения ФФУ запретить играть на стадионе "Локомотив" и оставила за собой право обжаловать присуждение технического поражения в этом матче, в том числе и в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
Отметим, что оставленный протест "Полтавы" в ФИФА и УЕФА состоит из 10-ти пунктов.
Кроме того отмечается, что ФК "Полтава" требует проведения служебного расследования ФФУ.
Напомним, Федерация футбола Украины запретила ФК "Полтава" проводить четвертьфинал Кубка Украины на стадионе "Локомотив" .