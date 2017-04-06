ФК "Полтава" подал протест в ФИФА и УЕФА об отмене матча с "Шахтером"

Команда привела свои аргументы против решения ФФУ запретить играть на стадионе "Локомотив" и оставила за собой право обжаловать присуждение технического поражения в этом матче, в том числе и в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Отметим, что оставленный протест "Полтавы" в ФИФА и УЕФА состоит из 10-ти пунктов.

Кроме того отмечается, что ФК "Полтава" требует проведения служебного расследования ФФУ.

Напомним, Федерация футбола Украины запретила ФК "Полтава" проводить четвертьфинал Кубка Украины на стадионе "Локомотив" .