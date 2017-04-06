ФК "Полтава" подав протест до ФІФА і УЄФА щодо відміни матчу з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Футбольний клуб "Полтава" у письмовому вигляді опротестував рішення про скасування матчу Кубка України 1/4 фіналу між командами ФК "Полтава" - ФК "Шахтар" (Донецьк), передає УНН з посиланням на сайт клубу з Полтави.
Команда навела свої аргументи проти рішення ФФУ заборонити грати на стадіоні "Локомотив" і залишила за собою право оскаржити присудження технічної поразки в цьому матчі, в тому числі і в Спортивному арбітражному суді в Лозані (CAS).
Відзначимо, що надісланий протест "Полтави" до ФІФА і УЄФА складається із 10-ти пунктів.
Крім того зазначається, що ФК "Полтава" вимагає проведення службового розслідування ФФУ.
Нагадаємо, Федерація футболу України заборонила ФК "Полтава" проводити чвертьфінал Кубка України на стадіоні "Локомотив".