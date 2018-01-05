ФК "ПАОК" опроверг интерес к защитнику "Динамо" Хачериди

По сообщению портала, в греческом клубе заявили, что спортивный директор клуба Любош Михел не летал в Киев, а находился в Салониках. Таким образом, Михел не вел переговоров с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

Заметим, что в текущем сезоне украинский футболист провел 24 матча в составе "Динамо", в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Примечательно, что действующий контракт Хачериди с "бело-синими" действует до конца нынешнего сезона.

Как сообщал УНН, экс-защитник "Динамо" Вида стал футболистом "Бешикташа".