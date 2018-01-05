ФК "ПАОК" спростував інтерес до захисника "Динамо" Хачеріді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Один із лідерів чемпіонату Греції з футболу "ПАОК" заявив, що не веде переговорів щодо трансферу центрального захисника київського "Динамо" Євгена Хачеріді, передає УНН з посиланням на gazzetta.gr.
За повідомленням порталу, у грецькому клубі заявили, що спортивний директор клубу Любош Міхел не літав до Києва, а перебував в Салоніках. Таким чином, Міхел не вів переговорів із президентом "Динамо" Ігорем Суркісом.
Зауважимо, що у поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в складі "Динамо", в яких забив 1 гол і зробив 1 ассист.
Примітно, що чинний контракт Хачеріді з "біло-синіми" діє до кінця нинішнього сезону.
Як повідомляв УНН, екс-захисник "Динамо" Віда став футболістом "Бешикташа".