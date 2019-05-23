ФК "Александрия" впервые в истории стал бронзовым призером чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В матче 30-го тура УПЛ “Мариуполь” — “Александрия” определился обладатель бронзовых наград чемпионата, передает УНН.
Первая часть игры оказалась богатой на судьбоносные события. На 9 минуте Руслан Фомин был сбит в штрафной. Удар Александра Зубкова с пенальти был неудачным — вратарь взял мяч в руки. В середине тайма Александр Пихальонок оформил эффектный результативный дальний удар слета. Евгений Банада мог сравнять счет, но ему не хватило считанных сантиметров до цели — мяч попал в перекладину.
В конце тайма приазовцы получили удаление усилиями Яворского и Запорожан отметился с пенальти — 1:1.
Итак, ничья гарантировала “Александрии” первые в истории клуба бронзовые медали в чемпионата Украины — 49 очков, и представит Украину в будущем групповом этапе Лиги Европы.
Отметим, ранее самым высоким результатом александрийцев в УПЛ было пятое место в сезоне 2016/2017.