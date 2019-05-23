ФК "Олександрія" вперше в історії став бронзовим призером чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У матчі 30-го туру УПЛ “Маріуполь” — “Олександрія” визначився володар бронзових нагород чемпіонату, передає УНН.
Перша частина гри виявилася багатою на доленосні події. На 9 хвилині Руслана Фоміна було збито у карному майданчику. Удар Олександра Зубкова з пенальті був невдалим — воротар взяв м’яч у руки. В середині тайму Олександр Піхальонок оформив ефектний результативний дальній удар зльоту. Євген Банада міг зрівняти рахунок, але йому не вистачило лічених сантиметрів до мети — м’яч потрапив у поперечину.
Наприкінці тайму приазовці отримали вилучення зусиллями Яворського і Запорожан відзначився з пенальті — 1:1.
Отже, нічия гарантувала “Олександрії” перші в історії клубу бронзові медалі в чемпіонату України — 49 очок, і представить Україну в майбутньому груповому етапі Ліги Європи.
Відзначимо, раніше найвищим результатом олександрійців в УПЛ було 5-е місце в сезоні 2016/2017.