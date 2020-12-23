ФК "Наполи" успешно обжаловал решение о техническом поражении из-за ситуации с COVID-19

Отметим, что 4 октября “Наполи” не прибыл на матч в Турин, поскольку неаполитанская служба здравоохранения не выпустила команду из города из-за того, что у двух футболистов ранее был подтвержден коронавирус.

“Наполи” пытался добиться переноса встречи, но в Серии А не увидели веской причины для этого, и зачислили неаполитанцам техническое поражение. Федерация футбола Италии поддержал решение Серии А.

Без учета этой встречи в “Наполи” и “Ювентуса” в активе по 24 очка после 12 матчей в таблице Серии А. Они занимают третье и четвертое места соответственно.

Как писал УНН Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление УАФ на решение дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в матче со Швейцарией, что так и не состоялся.

Украина отмечает необходимость сыграть отмененную игру, а решение о запрете выходить игрокам на поле считает необоснованным и противоречащим регламенту УЕФА.