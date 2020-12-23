ФК "Наполі" успішно оскаржив рішення про технічну поразку через ситуацію з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Італійський клуб “Наполі” опротестував рішення про технічну поразку в матчі 3-го туру Серії А з “Ювентусом” і зняття одного очка, передає УНН із посиланням на Олімпійський комітет Італії, апеляційний комітет якого скасував рішення Спортивного арбітражного суду Італії, постановив провести матч, а також повернути “Наполі” 1 очко.
Зазначимо, що 4 жовтня “Наполі” не прибув на матч у Турин, оскільки неаполітанська служба охорони здоров’я не випустила команду з міста через те, що у двох футболістів раніше був підтверджений коронавірус.
“Наполі” намагався домогтися перенесення зустрічі, але в Серії А не побачили вагомої причини для цього, і зарахували неаполітанцям технічну поразку. Федерація футболу Італії підтримала рішення Серії А.
Без урахування цієї зустрічі у “Наполі” і “Ювентуса” в активі по 24 очки після 12 матчів у таблиці Серії А. Вони займають третє і четверте місця відповідно.
Як писав УНН, Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією, що так і не відбувся.
Україна наголошує на необхідності зіграти скасовану гру, а рішення про заборону виходити гравцям на поле вважає необґрунтованим і таким, що суперечило регламенту УЄФА.