ФК "Милан" определился с новым тренером
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Гранд итальянского футбола "Милан" объявил о подписании контракта с наставником Марко Джампаоло, передает УНН со ссылкой на сайт "россонери".
Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
Джампаоло изменил в команде Дженнаро Гаттузо, который покинул “Милан” по окончании сезона 2018/19.
Специалист прошедшие три года работал во главе “Сампдории”, которая в этот период дважды становилась 10-й и однажды 9-й.
Заметим, что “Милан” по итогам прошлого сезона занял пятое место в Серии А.