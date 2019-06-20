ФК "Мілан" визначився із новим тренером
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Гранд італійського футболу "Мілан" оголосив про підписання контракту з наставником Марко Джампаоло, інформує УНН з посиланням на сайт "россонері".
Контракт з 51-річним фахівцем розрахований до літа 2021 роки з можливістю продовження ще на сезон.
Джампаоло змінив у команді Дженнаро Гаттузо, який покинув "Мілан" після завершення сезону 2018/19.
Фахівець минулі три роки працював на чолі "Сампдорії", яка в цей період двічі ставала 10-ю і одного разу 9-ю.
Зауважимо, що "Мілан" за підсумками минулого сезону посів п'яте місце в Серії А.