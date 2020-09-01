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ФК "Колос" узнал первого соперника в Лиге Европы

Киев • УНН

 • 11254 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на сайт ФК "Колос".

ФК "Колос" узнал первого соперника в Лиге Европы

Жребий на этом этапе свел “Колос” с греческим клубом “Арис” (Салоники). Эта стадия будет состоять из одного матча — встреча пройдет в Салониках 17 сентября.

В прошлом чемпионате Греции “Арис” занял шестое место (26 матчей — 8 побед, 10 ничьих, 8 поражений; разница мячей — 38:32) и продолжил борьбу в топ-6 (чемпионская группа). В чемпионской группе “Арис” провел десять матчей (две победы, две ничьи и шесть поражений), завершил чемпионат 2019/2020 на пятой позиции, и получил пропуск в квалификационный раунд Лиги Европы.

Заметим, что тренером клуба является немец Майкл Оеннинг. Самым дорогим футболистом греческого коллектива является вингер Яннис Фетфатцидис — 1,5 млн. евро. Кроме того, за клуб выступает бывший игрок киевского “Динамо” аргентинец Факундо Бертольо.

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