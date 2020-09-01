ФК "Колос" дізнався першого суперника в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У швейцарському Ньоні відбулася церемонія жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, передає УНН з посиланням на сайт ФК "Колос".
Жереб на цьому етапі звів “Колос” з грецьким клубом “Аріс” (Салоніки). Ця стадія складатиметься з одного матчу — зустріч пройде у Салоніках 17 вересня.
У минулому чемпіонаті Греції “Аріс” посів шосту сходинку (26 матчів — 8 перемог, 10 нічиїх, 8 поразок; різниця м’ячів — 38:32) і продовжив боротьбу у топ-6 (чемпіонська група). У чемпіонській групі “Аріс” провів десять матчів (дві перемоги, дві нічиї та шість поразок), завершив чемпіонат 2019/2020 на п’ятій позиції, і здобув перепустку у кваліфікаційний раунд Ліги Європи.
Зауважимо, що тренером клубу є німець Майкл Оеннінг. Найдорожчим футболістом грецького колективу є вінгер Янніс Фетфатцідіс — 1,5 млн. євро. Крім того, за клуб виступає колишній гравець київського “Динамо” аргентинець Факундо Бертольо.