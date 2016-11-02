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ФК "Динамо" во второй раз уступил "Бенфике" в рамках Лиги чемпионов

ФК "Динамо" во второй раз уступил "Бенфике" в рамках Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 14820 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях на "Эштадиу да Луш" потерпело поражение от португальской "Бенфики" - 0:1, сообщает УНН.

Отыграв на равных первый тайм, "бело-синие" не смогли реализовать два момента, а перед самым уходом в раздевалку Домагой Вида нарушил правила на Луизао и на ровном месте подарил хозяевам 11-метровый. Сальвио выполнил его мастерски, отправив мяч в другой угол от вратаря Артура Рудько.

Во втором тайме киевляне не использовали свой момент, не реализовав пенальти. В левый угол с 11-метрового пробил бразильский форвард Жуниор Мораес, однако голкипер Эдерсон угадал направление удара и отбил мяч.

Примечательно, что до этого поединка "динамовцы" ни разу не проигрывали в гостях в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что другой матч группы В между "Бешикташем" и "Наполи" завершился вничью 1:1.

Таким образом киевляне продолжают находиться на последней ступени в квартете В - 1 очко. Лидирует "Наполи" и "Бенфика" - у обоих коллективов по 7 баллов, на один пункт отстает турецкий "Бешикташ".

Как сообщал УНН, главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики" на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча.

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