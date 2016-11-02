ФК "Динамо" вдруге поступився "Бенфіці" в рамках Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Київське “Динамо” у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів в гостях на “Ештадіу да Луш” зазнало поразки від португальської “Бенфіки” — 0:1, повідомляє УНН.
Відігравши на рівних перший тайм, “біло-сині” не змогли реалізувати два моменти, а перед самим відходом в роздягальню Домагой Віда порушив правила на Луїзао і на рівному місці подарував господарям 11-метровий. Сальвіо виконав його майстерно, відправивши м’яч в інший кут від воротаря Артура Рудька.
У другому таймі кияни не використали свій момент, не реалізувавши пенальті. В лівий кут з 11-метрового пробив бразильський форвард Жуніор Мораес, однак голкіпер Едерсон вгадав напрямок удару і відбив м’яч.
Примітно, що до цього поєдинку “динамівці” жодного разу не програвали в гостях у нинішньому сезоні.
Варто відзначити, що інший матч групи В між “Бешикташем” і “Наполі” завершився внічию 1:1.
Таким чином кияни продовжують перебувати на останньому щаблі у квартеті В — 1 очко. Лідирує “Наполі” та “Бенфіка” — у обох колективів по 7 балів, на один пункт відстає турецький “Бешикташ”.
Як повідомляв УНН, головний тренер київського “Динамо” Сергій Ребров перед матчем 4-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти “Бенфіки” на прес-конференції поділився очікуваннями від матчу.