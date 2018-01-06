ФК "Динамо" объявил о подписании защитника Шабанова

Контракт между игроком и киевским клубом заключен на четыре года.

Отметим, что 25-летний защитник является воспитанником академии киевского "Динамо", в которой занимался до 15 лет.

Ранее Шабанов начинал выступления в киевском "Арсенале", далее два сезона отыграл за "Волынь", затем была "Сталь". Прошлым летом перешел в "Олимпик" - 16 проведенных поединков в нынешней кампании чемпионата Украины.

Заметим, что 10 ноября в матче против сборной Словакии Шабанов дебютировал за сборную Украины, заменив на 81 минуте своего будущего одноклубника Евгения Хачериди.