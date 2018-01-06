ФК "Динамо" оголосив про підписання захисника Шабанова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Київське "Динамо" та ФК "Олімпік" (Донецьк) досягли угоди про трансфер захисника Артема Шабанова, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної команди.
Контракт між гравцем та київським клубом укладено на чотири роки.
Зазначимо, що 25-річний оборонець являється вихованцем академії київського "Динамо", в якій займався до 15 років.
Раніше Шабанов починав виступи в київському "Арсеналі", далі два сезони відіграв за "Волинь", потім була "Сталь". Минулим літом перейшов до "Олімпіку" – 16 проведених поєдинків у нинішній кампанії чемпіонату України.
Зауважимо, що 10 листопада у матчі проти збірної Словаччини Шабанов дебютував за збірну України, замінивши на 81 хвилині свого майбутнього одноклубника Євгена Хачеріді.