ФК "Динамо" Киев будет рекламировать косметику - журналист

"Суркис снова постучал по дну. Со следующего матча ФК Динамо Киев будет рекламировать торговую пирамиду Jeunesse. Это один из мировых лидеров сетевой торговли дорогой и некачественной косметикой", - написал журналист.

Напомним, как сообщалось ранее, с формы игроков столичного “Динамо” исчез украинский флаг.

Также напомним, в украинских СМИ появилась информация о возможной продаже ФК "Динамо" Нестору Шуфричу. Последний такую вероятность опроверг. Но, несмотря на это, слухи о возможной смене собственника ФК пока только усиливаются. А политолог Кирилл Сазонов даже озвучил возможную сумму сделки (в 30 млн дол.), уточнив, что деньги эти "не Шуфрича, а другого человека".

В то же время, на сайте петиций КГГА появилось обращение с требованием передать столичный "Динамо" в управление городу. Автор петиции отмечает, что клуб ранее принадлежал киевлянам и "им его нужно вернуть".