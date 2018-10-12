ФК "Динамо" Киев будет рекламировать косметику - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) заключил договор о партнерстве с компанией Jeunesse Global, которая торгует дорогой и некачественной косметикой. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Виталий Селык, передает УНН.
"Суркис снова постучал по дну. Со следующего матча ФК Динамо Киев будет рекламировать торговую пирамиду Jeunesse. Это один из мировых лидеров сетевой торговли дорогой и некачественной косметикой", - написал журналист.
Напомним, как сообщалось ранее, с формы игроков столичного “Динамо” исчез украинский флаг.
Также напомним, в украинских СМИ появилась информация о возможной продаже ФК "Динамо" Нестору Шуфричу. Последний такую вероятность опроверг. Но, несмотря на это, слухи о возможной смене собственника ФК пока только усиливаются. А политолог Кирилл Сазонов даже озвучил возможную сумму сделки (в 30 млн дол.), уточнив, что деньги эти "не Шуфрича, а другого человека".
В то же время, на сайте петиций КГГА появилось обращение с требованием передать столичный "Динамо" в управление городу. Автор петиции отмечает, что клуб ранее принадлежал киевлянам и "им его нужно вернуть".