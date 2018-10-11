С формы игроков столичного “Динамо” исчез украинский флаг: реакция соцсетей

“Прапора на форме таки нет! Впервые за многолетнюю историю клуба. Там только лого самого клуба и американского бренда New Balance”, — пишет блогер.

Ситуация с исчезновением флага страны, за которую выступаешь, выглядит весьма странно, добавила Монова.

“А если еще сюда приплюсовать упорно курсирующие слухи о том, что ФК Динамо-Киев Суркисы готовят к продаже, а покупателем в конечном итоге выступает Виктор Медведчук, то многое становится на свои места”, — написала она.

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На сообщение Моновой активно отреагировали пользователи соцсети Facebook.

“С 2008 года за ними слежу, но считаю, что это — позор”, — написал Юлик Рудой, комментируя пост блогера.

“Я за них болела даже тогда, когда они начали лажать в игре, но вот это — суровый треш. Они для меня мертвы”, — отметила Елена Кузнецова.

"А раньше даже вышиванка была на форме, не то что флаг. И вместе тоже было“, — добавила Катерина Золотарова.

“Для меня они закончились, когда отказались ехать в Мариуполь. А теперь и подавно”, — прокомментировал Михаил Михайлов.

“Муж в шоке и от игры позорной и от формы. Поэтому сказал, больше смотреть игру Динамо не будет, хотя еще мальчишкой бегал на Лобановского смотреть. Он фанат с сорокалетним стажем... был”, — написала Виктория Устименко.

“Это обычное головотяпство в управлении клубом, т.е. номера набили, эмблему пришили, а флаг забыли...”, — добавил Виталий Пенькивский.

Как писал УНН, за неуважительное отношение и оскорбления в адрес арбитров, президента ФК “Динамо” (Киев) Игоря Суркиса дисквалифицировали на три матча.