З форми гравців столичного "Динамо" зник український прапор: реакція соцмереж

“Прапора на формі таки немає! Вперше за багаторічну історію клубу. Там тільки лого самого клубу та американського бренду New Balance”, — пише блогер.

Ситуація зі зникненням прапора країни, за яку виступаєш, виглядає досить дивно, додала Монова.

“А якщо ще сюди приплюсувати чутки, які наполегливо ширяться, про те, що ФК Динамо-Київ Суркіси готують до продажу, а покупцем в кінцевому підсумку виступає Віктор Медведчук, то багато що стає на свої місця”, — написала вона.

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На повідомлення Монової активно відреагували користувачі соцмережі Facebook.

“З 2008 року за ними стежу, але вважаю, що це — ганьба”, — написав Юлик Рудой, коментуючи пост блогера.

“Я за них уболівала навіть тоді, коли вони почали лажати в грі, але ось це — суворий треш. Вони для мене мертві”, - зазначила Олена Кузнєцова.

“А раніше навіть вишиванка була на формі, не те що прапор. І разом теж було”, — додала Катерина Золотарова.

“Для мене вони закінчилися, коли відмовилися їхати до Маріуполя. А тепер і поготів”, - прокоментував Михайло Михайлов.

“Чоловік у шоці і від гри ганебної, і від форми. Тому сказав, що більше дивитися гру Динамо не буде, хоча ще хлопчиськом бігав на Лобановського дивитися. Він фанат із сорокарічним стажем ... був”, - написала Вікторія Устименко.

“Це звичайне головотяпство в управлінні клубом, тобто номери набили, емблему пришили, а прапор забули... ”, - додав Віталій Пеньківський

Як писав УНН, за нешанобливе ставлення і образи на адресу арбітрів, президента ФК “Динамо” (Київ) Ігоря Суркіса дискваліфікували на три матчі.