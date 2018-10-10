Стало известно, за что ФФУ дисквалифицировала Суркиса на три матча
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис проявил неуважение по отношению к арбитрам матча "Динамо" - "Арсенал", позволив себе оскорбления на их счет. Об этом в эфире канала "Футбол 1" сообщил ответственный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко, передает УНН.
"В соответствии с рапортами главного арбитра матча и его ассистента, по окончании встречи с "Арсеналом" в судейскую комнату зашли два представителя "Динамо". Это администратор Кашпур и президент "Динамо" Игорь Суркис. Администратор использовал ненормативную лексику по отношению к арбитрам. А президент "Динамо" сказал, что за 25 лет в футболе такого не видели, и назвал арбитров взяточниками", - сказал он.
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Грищенко добавил, что КДК ФФУ считает оскорбительными такие действия со стороны президента и администрации клуба. Более того, у фанатов "Динамо" был набор нарушений во время игры. Речь идет об использовании пиротехники и демонстрации баннера с ненормативной лексикой, добавил ответственный секретарь КДК ФФУ.
"Он (баннер) оскорблял честь и достоинство соперника. Кроме того, массовое использование пиротехники на 89-й минуте привело к приостановке матча", - сказал он.
Напомним, вчера, КДК ФФУ, по мотивам инцидентов, которые произошли во время матча "Динамо" - "Арсенал", вынес решение о дисквалификации тренера динамовцев Александра Хацкевича на один матч, президента ФК Игоря Суркиса – на три матча. Также было принято решение об отстранении защитника “Динамо” Артема Шабанова на два матча.
Кроме этого, за ненадлежащее поведение болельщиков, киевское “Динамо” оштрафовано на 250 тысяч гривен.