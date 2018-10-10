Стало відомо, за що ФФУ дискваліфікувала Суркіса на три матчі

"Відповідно до рапортів головного арбітра матчу і його асистента, після закінчення зустрічі з "Арсеналом" в суддівську кімнату зайшли два представника "Динамо". Це адміністратор Кашпур і президент "Динамо" Ігор Суркіс. Адміністратор використовував ненормативну лексику по відношенню до арбітрів. А президент "Динамо" сказав, що за 25 років у футболі такого не бачили, і назвав арбітрів хабарниками", - сказав він.

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Грищенко додав, що КДК ФФУ вважає образливими такі дії з боку президента і адміністрації клубу. Більш того, у фанатів "Динамо" був набір порушень під час гри. Йдеться про використання піротехніки і демонстрації банера з ненормативною лексикою, додав відповідальний секретар КДК ФФУ.

"Він (банер) ображав честь і гідність суперника. Крім того, масове використання піротехніки на 89-й хвилині призвело до припинення матчу", - сказав він.

Нагадаємо, вчора, КДК ФФУ, за мотивами інцидентів, які сталися під час матчу "Динамо" - "Арсенал", виніс рішення про дискваліфікацію тренера динамівців Олександра Хацкевича на один матч, президента ФК Ігоря Суркіса - на три матчі. Також було прийнято рішення про усунення захисника "Динамо" Артема Шабанова на два матчі.

Крім цього, за неналежну поведінку вболівальників, київське "Динамо" оштрафовано на 250 тисяч гривень.