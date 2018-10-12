ФК "Динамо" Київ буде рекламувати косметику - журналіст

"Суркіс знову постукав по дну. З наступного матчу ФК Динамо Київ буде рекламувати торгову піраміду Jeunesse. Це один зі світових лідерів мережевої торгівлі дорогою та неякісною косметикою", - написав журналіст.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, з форми гравців столичного "Динамо" зник український прапор.

Також нагадаємо, в українських ЗМІ з'явилася інформація про можливий продаж ФК "Динамо" Нестору Шуфричу. Останній таку ймовірність спростував. Але, попри це, чутки про можливу зміну власника ФК поки лише посилюються. А політолог Кирило Сазонов навіть озвучив можливу суму угоди (в 30 млн дол.), уточнивши, що гроші ці "не Шуфрича, а іншої людини".

Водночас, на сайті петицій КМДА з'явилося звернення з вимогою передати столичний "Динамо" в управління місту. Автор петиції відзначає, що клуб раніше належав киянам і "їм його потрібно повернути".