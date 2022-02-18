ФК "Черноморец" подписал защитника сборной Канады

Детали

Ранее новичок украинского клуба выступал в Венгрии ("Печ"Дьошдьор"Вашаш"), Дании

("Мидтьюлланд") и Греции ("Ламия"). Текущий сезон 28-летний игрок начал в датском

"Вайле", за который провел 13 игр в чемпионате.

Также на счету Джеймса 17 игр за сборную Канады и 2 гола.

Заметим, что по данным "Transfermarkt", его контракт с клубом был рассчитан до 31

декабря 2023 года, оценочная стоимость игрока - 400 тыс. Евро.

Напомним

Венгерский клуб арендовал легионера киевского ФК “Динамо”.



