ФК "Черноморец" подписал защитника сборной Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Одесский "Черноморец" сообщил о переходе защитника сборной Канады
Манджрекара Джеймса, передает УНН со ссылкой на страницу клуба в Instagram.
Детали
Ранее новичок украинского клуба выступал в Венгрии ("Печ"Дьошдьор"Вашаш"), Дании
("Мидтьюлланд") и Греции ("Ламия"). Текущий сезон 28-летний игрок начал в датском
"Вайле", за который провел 13 игр в чемпионате.
Также на счету Джеймса 17 игр за сборную Канады и 2 гола.
Заметим, что по данным "Transfermarkt", его контракт с клубом был рассчитан до 31
декабря 2023 года, оценочная стоимость игрока - 400 тыс. Евро.
Напомним
Венгерский клуб арендовал легионера киевского ФК “Динамо”.