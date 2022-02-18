ФК "Чорноморець" підписав оборонця збірної Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Одеський "Чорноморець" повідомив про перехід захисника збірної Канади
Манджрекара Джеймса, передає УНН з посиланням на сторінку клубу в Instagram.
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Раніше новачок українського клубу виступав в Угорщині ("Печ", "Дьошдьор", "Вашаш"), Данії
("Мідтьюлланд") та Греції ("Ламія"). Поточний сезон 28-річний гравець розпочав у данському
"Вайлі", за який провів 13 ігор у чемпіонаті.
Також на рахунку Джеймса 17 ігор за збірну Канади та 2 голи.
Зауважимо, що за даними "Transfermarkt", його контракт із клубом було розрахований до 31
грудня 2023 року, оціночна вартість гравця – 400 тис. євро.
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