Угорський клуб орендував легіонера київського ФК “Динамо”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Ганський півзахисник “Динамо” Мохаммед Кадірі продовжить кар’єру в угорському “Гонведі”, передає УНН з посиланням на сайт київського клубу.
Деталі
Клуби домовилися про оренду гравця до завершення сезону 2021/22.
Кадірі приєднався до київського “Динамо” влітку 2019 року. У 2020 році виступав на правах оренди в тульському “Арсеналі”, а першу частину поточного сезону провів в оренді за одеський “Чорноморець”, за який зіграв 13 матчів в українській Прем’єр-лізі.
Доповнення
Новий клуб Кадірі посідає восьме місце в чемпіонаті Угорщини.