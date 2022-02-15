Угорський клуб орендував легіонера київського ФК “Динамо”

Деталі

Клуби домовилися про оренду гравця до завершення сезону 2021/22.

Кадірі приєднався до київського “Динамо” влітку 2019 року. У 2020 році виступав на правах оренди в тульському “Арсеналі”, а першу частину поточного сезону провів в оренді за одеський “Чорноморець”, за який зіграв 13 матчів в українській Прем’єр-лізі.

Доповнення

Новий клуб Кадірі посідає восьме місце в чемпіонаті Угорщини.