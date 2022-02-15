Венгерский клуб арендовал легионера киевского ФК “Динамо”
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Ганский полузащитник “Динамо” Мохаммед Кадири продолжит карьеру в венгерском “Гонведе”, передает УНН со ссылкой на сайт киевского клуба.
Детали
Клубы договорились об аренде игрока до конца сезона 2021/22.
Кадири присоединился к киевскому “Динамо” летом 2019 года. В 2020 году выступал на правах аренды в тульском “Арсенале”, а первую часть нынешнего сезона провел в аренде за одесский “Черноморец”, за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге.
Дополнение
Новый клуб Кадири занимает восьмое место в чемпионате Венгрии.