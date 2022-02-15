Венгерский клуб арендовал легионера киевского ФК “Динамо”

Детали

Клубы договорились об аренде игрока до конца сезона 2021/22.

Кадири присоединился к киевскому “Динамо” летом 2019 года. В 2020 году выступал на правах аренды в тульском “Арсенале”, а первую часть нынешнего сезона провел в аренде за одесский “Черноморец”, за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге.

Дополнение

Новый клуб Кадири занимает восьмое место в чемпионате Венгрии.