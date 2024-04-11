Фицо заявил, что Словакия не будет препятствовать Украине вступить в ЕС

Украина может не волноваться, относительно препятствования вступления в ЕС со стороны Словакии, а может рассчитывать на поддержку. Об этом сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления для прессы. Передает корреспондент УНН.

Мы все прекрасно знаем, что политические заявления это одно, но когда речь идет уже о конкретных шагах, мы сталкиваемся с препятствиями. Мы не та страна, которая будет класть преграды вам, на вашем пути, наоборот, мы хотим передать свой опыт, касающийся вступления в ЕС - заявил Роберт Фицо.

Также он пожелал Украине быстро стать членом ЕС, потому что это гарантия развития страны и для мира.

Напомним

Словакия отказалась подписать заявление, осуждающее продажу ракет Северной Кореей России, ссылаясь на недостаточность доказательств.