Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Фицо заявил, что Словакия не будет препятствовать Украине вступить в ЕС
Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты
В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр
Родная мать стала донором: в Институте Шалимова рассказали об успешной трансплантации почки 31-летней женщине
Денежное вознаграждение и отпуск: что предусматривает законопроект о мобилизации за уничтоженную технику врага
В киевском метро заработали информационные стойки для коммуникации со справочным центром подземки
Зеленский встретился с президентом Чехии: обсудили оборонную поддержку и заключение двустороннего соглашения по безопасности
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривенЭксклюзив
В Украине резко выросли продажи гибридных автомобилей: назвали топ моделей
При поддержке Германии украинские ветераны и их семьи могут получить до 400 тыс грн на открытие бизнеса
Популярные
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения по безопасности
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском
Публикации
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
Фицо заявил, что Словакия не будет препятствовать Украине вступить в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и не будет препятствовать этому процессу и даже поделится своим опытом вступления в Евросоюз.
Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты
Отремонтированный Молодежный центр Fun Hub в Барышевке Киевской области, который ранее был разрушен российской ракетой, теперь полностью функционирует, предоставляя молодым людям пространство для проведения образовательных мероприятий и волонтерской деятельности.
В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр
Российская атака на Харьков и область повредила ТЭЦ, которая питает город, заявил мэр.
Родная мать стала донором: в Институте Шалимова рассказали об успешной трансплантации почки 31-летней женщине
В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии 31-летней женщине, которая с детства страдает почечной недостаточностью, успешно пересадили почку от матери.
Денежное вознаграждение и отпуск: что предусматривает законопроект о мобилизации за уничтоженную технику врага
Украинские военнослужащие будут получать вознаграждение за уничтожение вражеского оружия и техники в размере от 11680 грн до 876 000 грн, а также будут иметь право на дополнительный отпуск до 15 дней в год во время военного положения.
В киевском метро заработали информационные стойки для коммуникации со справочным центром подземки
Информационные стойки, расположенные на платформах большинства станций киевского метрополитена, теперь позволяют пассажирам оперативно связаться с информационным центром метрополитена, нажав кнопку вызова, чтобы узнать о графике работы станций, или получить помощь для маломобильных пассажиров.
Зеленский встретился с президентом Чехии: обсудили оборонную поддержку и заключение двустороннего соглашения по безопасности
Зеленский встретился с президентом Чехии Павлом в Вильнюсе. Лидеры государств обсудили оборонную поддержку Украины, усиление сотрудничества в оборонной промышленности, интеграцию в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения о безопасности.
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Полное восстановление Трипольской ТЭС, разрушенной российским ракетным ударом, может занять до 7 лет и будет стоить десятки миллиардов гривен.
В Украине резко выросли продажи гибридных автомобилей: назвали топ моделей
В первом квартале 2024 года в Украине было зарегистрировано более 4700 новых и подержанных гибридных легковых автомобилей, среди которых самыми популярными новыми моделями стали Toyota RAV-4, Toyota Camry и Nissan Qashqai, а в сегменте подержанных гибридов - Ford Fusion US, Chevrolet Volt и Toyota Prius.
При поддержке Германии украинские ветераны и их семьи могут получить до 400 тыс грн на открытие бизнеса
Украинские ветераны войны и их семьи могут получить гранты до 400 000 гривен на открытие малого бизнеса. В правительстве сообщили об основных требованиях и о том, как зарегистрироваться.