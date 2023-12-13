Фицо подтвердил, что Словакия не будет блокировать переговоры с Украиной по вступлению в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет блокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС несмотря на то, что Украина к этому не готова. Об этом сообщает Dennik N, передает УНН.

Детали

Фицо сказал, что считает Украину "абсолютно неготовой" к открытию переговоров, но не будет блокировать такое решение на саммите 14-15 декабря.

Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров - заявил Роберт Фицо.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что словацкое сообщество Закарпатья обратилось к лидерам ЕС за поддержкой в открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. В обращении отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, особенно в отношении прав национальных меньшинств.

Напомним

Венгерский премьер Виктор Орбан собирается блокировать ключевые решения по Украине. По его словам, вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза

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