Фицо подтвердил, что Словакия не будет блокировать переговоры с Украиной по вступлению в ЕС
Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что хотя Украина "абсолютно не готова" к переговорам о членстве в ЕС, Словакия не будет препятствовать решению Европейского Совета о начале переговоров.
Новое правительство Польши столкнулось с экономическими вызовами: дефицит бюджета в 2024 году может достичь самого высокого уровня со времен пандемии Covid
Дефицит бюджета Польши в следующем году может значительно повыситься - на это влияют обязательства по расходам и прогнозы поступлений. Закон о бюджете сейчас является одной из самых острых проблем, которые должно решить новое правительство страны
Зеленский объяснил, что влияет на сроки получения помощи от США
Президент Зеленский получил позитивные сигналы от американских лидеров по поддержке Украины, хотя на время их получения влияет внутренняя политика США.
К новогодним праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы сообщением Киев-Львов
Укрзализныця назначила дополнительный поезд №741/742 между Киевом и Львовом на праздничные дни. Билеты на него уже можно приобрести онлайн и на вокзалах.
Зеленский обсудил с с премьером Дании пути усиления сотрудничества в оборонной сфере
Зеленский и премьер-министр Дании Фредериксен намерены укрепить оборонные связи, а Дания готовит пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард евро, включая самолеты F-16.
Нацбанк впервые в истории поднял официальный курс доллара выше 37 грн
Национальный банк Украины впервые установил официальный обменный курс на уровне 37,0245 гривны за доллар, поскольку экономика демонстрирует положительные тенденции и контролируемую инфляцию.
Зеленский встретился с Королем Норвегии и поблагодарил за поддержку Украины
Президент Украины Зеленский поблагодарил короля Харальда V, королевскую семью и народ Норвегии за существенную поддержку после норвежско-украинского саммита, направленного на укрепление оборонных и экономических отношений.
На Черниговщине правоохранители эвакуировали многодетную семью из прифронтового села
Украинская полиция эвакуировала мать и ее шестерых детей в возрасте от 2 месяцев до 11 лет из села, подвергающегося частым российским обстрелам, в безопасное место, а также помогла перевезти их домашних животных.
Зеленский обсудил с премьером Исландии имплементацию украинской формулы мира
Президент Зеленский и премьер-министр Исландии Якобсдоттир обсудили украинскую формулу мира и преданность Исландии энергетической безопасности и поддержке амбиций Украины относительно членства в ЕС и НАТО.
В Раде зарегистрировали законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Кабинет Министров Украины зарегистрировал "Проект Закона о добропорядочном лоббировании", необходимый для переговоров о членстве в ЕС. Закон имеет целью создать правовые рамки для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами.