Фискалы разъяснили, как получить налоговую скидку на обучение

В частности, чтобы получить налоговую скидку на обучение, украинцам надо подавать в контролирующие органы такой перечень документов:



декларацию об имущественном состоянии и доходах;



соответствующие платежные и расчетные документы, в частности, квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера;



договор с учебным заведением;



справку о полученных в отчетном году доходах;



документы, подтверждающие степень родства (в случае компенсации стоимости получения среднего профессионального или высшего образования члена семьи первой степени родства).



Для ускорения проведения расчета сумм, подлежащих возврату из бюджета, и обеспечения правильности определения указанных сумм целесообразно предоставлять копии указанных документов.

Отметим, налогоплательщики имеют право на налоговую скидку, по сумме средств, уплаченных за обучение. Скидка предоставляется по результатам отчетного налогового года. В перечень расходов, которые можно включать в налоговую скидку, входят: средства, уплаченные в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений за получение среднего профессионального или высшего образования налогоплательщиком и/или членом его семьи первой степени родства.

Напомним, по данным Службы занятости, среди безработных почти 42% имеют высшее образование, а в таких городах, как Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, — 80-90% безработных с высшим образованием.