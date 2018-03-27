Фіскали роз'яснили, як отримати податкову знижку на навчання

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Податківці розповіли, які документи треба подавати українцям для того, щоб отримати податкову знижку на навчання, передає УНН з посиланням на повідомлення підрозділу ДФС.

Зокрема, щоб отримати податкову знижку на навчання, українцям треба подавати до контролюючих органів такий перелік документів:

  • декларацію про майновий стан і доходи;
  • відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;
  • договір з навчальним закладом;
  • довідку про отримані у звітному році доходи;
  • документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення).

Для прискорення проведення розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно надавати копії зазначених документів.

Зазначимо, платники податків мають право на податкову знижку, щодо суми коштів, сплачених за навчання. Знижка надається за результатами звітного податкового року. До переліку витрат, які можна включати до податкової знижки, входять: кошти, сплачені на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття середньої професійної або вищої освіти платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення.

Нагадаємо, за даними Служби зайнятості, серед безробітних майже 42% мають вищу освіту, а у таких містах, як Київ, Одеса, Харків, Львів, Суми, Дніпро, — 80-90% безробітних з вищою освітою.

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