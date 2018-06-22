Фирмы, из-за которых корпорация семьи нардепа Рыбалки поставляла продукцию в ОРДЛО, попали под санкции СНБО

"14 мая 2018 года указом Президента Украины № 126/2018 утверждено решение СНБО Украины от 2 мая 2018 года "О применении персональных экономических санкций к ряду юридических лиц", в том числе - к ООО "Мир Пива" (Минск, Беларусь) и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия). К ним применены персональные ограничительные санкции в виде ограничения торговых операций сроком на 3 года", - говорится в аналитической записке, которую опубликовал Казанский.

"Ой, как неудобно получилось. Пока Олег Валерьевич Ляшко рядился в вышиванку и толкал речи, полные патриотического пафоса, СБУ тут разоблачила преступную схему, организованную одним из главных спонсоров Радикальной партии - Сергеем Рыбалкой. Подконтрольная ему компания "Снэк Экспорт" поставляла товары в захваченные Захарченко и Плотницким супермаркеты Донецка и Луганска через Беларусь", - так прокомментировал опубликованный документ Денис Казанский, который в нескольких предыдущих журналистских расследованиях первым разоблачил преступную схему использования белорусских и российских фирм-"прокладок" для организованной поставки снеков из Украины в ОРДЛО и аннексированный Крым.

Как свидетельствует документ, после транспортировки продукции "Снэк Экспорт" через Беларусь и Россию, на территории ОРДЛО ее распространяли "дистрибьюторы" - ООО "Форс Плюс" (Луганск) и ООО "ДИАД" (Донецк). Продавались же снеки семейной корпорации Сергея Рыбалки непосредственно в торговых сетях, "отжатых" боевиками у законных украинских собственников. В частности - через ГП ССС "Народный", ООО "Первый республиканский супермаркет" и "ЛНР Продторг". Дальше - свидетельствуют украинские правоохранители - деньги, полученные от преступной схемы, шли непосредственно на финансирование боевиков.

"В ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве установлены обстоятельства осуществления финансирования террористических организаций самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" отдельными субъектами хозяйственной деятельности Украины, путем поставки продукции собственного производства в ОРДЛО с последующей ее реализацией через торговые сети, захваченные пророссийскими боевиками", - говорится в аналитической записке, опубликованной журналистом-расследователем.

"В Украине упомянутые в документе белорусские компании - под санкциями. А фирмы и супермаркеты с ОРДЛО контролируются бандитами и убийцами. Интересно, почему только в списке нет "Семерочки" Паши Губарева? Не договорились?" - подытожил свое сообщение риторическим вопросом Денис Казанский.