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Фірми, через які корпорація родини нардепа Рибалки поставляла продукцію в ОРДЛО, потрапили під санкції РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські та білоруські фірми-посередники, через які корпорація родини Сергія Рибалки “Снек Експорт” постачала власну продукцію до анексованого Криму та окупованого Донбасу, потрапили під українські санкції терміном на 3 роки. Про це повідомив відомий журналіст-розслідувач, вимушений переселенець з Донецька Денис Казанський на свої сторінці у Facebook, передає УНН.

"14 травня 2018-го року указом Президента України № 126/2018 затверджено рішення РНБО України від 2 травня 2018 року “Про застосування персональних економічних санкцій до ряду юридичних осіб", у тому числі — до ООО "Мир Пива“ (Мінськ, Білорусь) та ООО "Белтрейд“ (Смоленськ, Росія). До них застосовані персональні обмежувальні санкції у вигляді обмеження торговельних операцій терміном на 3 роки”, — йдеться в аналітичній записці, яку опублікував Казанський.

“Ой, як невдобно вийшло. Поки Олег Валерійович Ляшко рядився у вишиванку та штовхав промови, повні патріотичного пафосу, СБУ тут викрила злочинну схему, організовану одним з головних спонсорів Радикальної партії — Сергієм Рибалкою. Підконтрольна йому компанія "Снек Експорт“ постачала товари у захоплені Захарченком та Плотницьким супермаркети Донецька та Луганська через Білорусь”, — так прокоментував опублікований документ Денис Казанський, який у кількох попередніх журналістських розслідуваннях першим викрив злочинну схему використання білоруських та російських фірм-"прокладок" для організованого постачання снеків з України в ОРДЛО та анексований Крим.

Як свідчить документ, після транспортування продукції “Снек Експорту” через Білорусь та Росію, на території ОРДЛО її розповсюджували “дистриб’ютори” — ООО “Форс Плюс” (Луганськ) та ООО “ДИАД” (Донецьк). Продавалися ж снеки родинної корпорації Сергія Рибалки безпосередньо у торгових мережах, "віджатих" бойовиками у законних українських власників. Зокрема, — через ГП ССС “Народний”, ООО “Перший республіканський супермаркет” та “ЛНР Продторг”. Далі — свідчать українські правоохоронці — гроші, отримані від злочинної схеми, йшли безпосередньо на фінансування бойовиків.

“У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено обставини здійснення фінансування терористичних організацій самопроголошених "ДНР“ та "ЛНР“ окремими суб’єктами господарської діяльності України, шляхом постачання продукції власного виробництва в ОРДЛО з подальшою її реалізацією через торговельні мережі, захоплені проросійськими бойовиками”, — йдеться в аналітичній записці, опублікованій журналістом-розслідувачем.

“В Україні згадані в документі білоруські компанії — під санкціями. А фірми та супермаркети з ОРДЛО контролюються бандитами та вбивцями. Цікаво, чому тільки у списку немає "Семерочки“ Паши Губарєва? Не домовилися?” — підсумував своє повідомлення риторичним запитанням Денис Казанський.

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