Финского министра пытались ударить на митинге

Так, во время митинга задержали мужчину, который пытался ударить министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни на выставке Korson Maalaismarkkinat в Вантаа, пишет издание.

После неудачной попытки нападения полиция повалила мужчину на землю. Нападавший был одет в черную рубашку с логотипом движения "Солдаты Одина", которое выступает за более жестокую миграционную политику.

Напомним, замминистра труда Сомали Сакара Ибрагима Абдалла был убит в своем офисе на первом этаже вскоре после того, как вооруженные люди ворвались в здание министерства в столице Сомали Могадишо.