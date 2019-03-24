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Финского министра пытались ударить на митинге

Киев • УНН

 • 10309 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В финском городе Вантаа мужчина попытался ударить главу МИД Финляндии Тимо Сойни во время предвыборного митинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Финского министра пытались ударить на митинге

Так, во время митинга задержали мужчину, который пытался ударить министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни на выставке Korson Maalaismarkkinat в Вантаа, пишет издание.

После неудачной попытки нападения полиция повалила мужчину на землю. Нападавший был одет в черную рубашку с логотипом движения "Солдаты Одина", которое выступает за более жестокую миграционную политику.

Напомним, замминистра труда Сомали Сакара Ибрагима Абдалла был убит в своем офисе на первом этаже вскоре после того, как вооруженные люди ворвались в здание министерства в столице Сомали Могадишо.

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