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Фінського міністра намагалися вдарити на мітингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У фінському місті Вантаа чоловік спробував вдарити очільника МЗС Фінляндії Тімо Сойні під час передвиборчого мітингу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Фінського міністра намагалися вдарити на мітингу

Так, під час мітингу затримали чоловіка, який намагався вдарити міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні на виставці Korson Maalaismarkkinat у Вантаа, пише видання.

Після невдалої спроби нападу поліція повалила чоловіка на землю. Нападник був одягнутий у чорну сорочку з логотипом руху "Солдати Одіна", який виступає за більш жорстоку міграційну політику.

Нагадаємо, заступника міністра праці Сомалі Сакара Ібрагіма Абдаллу було вбито у своєму офісі на першому поверсі незабаром після того, як озброєні люди увірвалися в будівлю міністерства у столиці Сомалі Могадішо.

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