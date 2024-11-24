Финские женщины массово записываются на курсы выживания из-за угрозы из россии

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 139377 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 143617 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 152616 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 190974 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 172991 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 132459 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 140875 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143996 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150915 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151297 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Выделенных денег недостаточно для борьбы с климатом: итоги саммита COP29

Выделенных денег недостаточно для борьбы с климатом: итоги саммита COP29

 • 54283 просмотра
В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба: ранены полицейские

В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба: ранены полицейские

 • 39100 просмотра
На ремонт и на три года закрывают Букингемский дворец

На ремонт и на три года закрывают Букингемский дворец

 • 22386 просмотра
Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе

Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе

 • 69518 просмотра
Над столицей уничтожено около 10 БПЛА: обошлось без пострадавших и разрушений

Над столицей уничтожено около 10 БПЛА: обошлось без пострадавших и разрушений

 • 32823 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 139377 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 118261 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 130008 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 190974 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 172991 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

12:09 • 6876 просмотра
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

 • 99887 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 101376 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 100251 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 73818 просмотра
Актуальное
Финские женщины массово записываются на курсы выживания из-за угрозы из россии

Финские женщины массово записываются на курсы выживания из-за угрозы из россии

Киев  •  УНН

 • 4092 просмотра

Read in English

Женская национальная ассоциация Финляндии проводит курсы по выживанию из-за угрозы со стороны россии. Участницы в возрасте от 18 до 70 лет обучаются основам выживания, кибербезопасности и психологической устойчивости.

Женская национальная ассоциация Финляндии проводит курсы по выживанию в кризисных ситуациях из-за угрозы со стороны россии. Об этом пишет The Guardian, передает УНН

Детали

Обучение проходит в лагере, который расположен недалеко от города Коккола.  Самой молодой из женщин 18 лет, а самой старшей - 70.   Группа, в частности, учится выживать в кризисных ситуациях, в частности разводить и тушить костры, готовить еду на открытом воздухе и оказывать первую помощь. 

"Я не думала, что россия может напасть на нас, - говорит 42-летняя Сари, которая работает в сфере продаж. Но потом, добавляет она: "Они напали на Украину. Я поняла, что, возможно, мы следующие".

Учебный курс, известный как "Nasta", - один из 40, которые проводит Женская национальная ассоциация готовности к чрезвычайным ситуациям по всей Финляндии. Среди других курсов - кибербезопасность, психологическая устойчивость, навыки поведения в дикой природе, вождение снегохода и информационное воздействие. После вторжения в Украину количество заявок на курсы резко возросло. 

Бункеры, рвы и минные поля: в Латвии усиливают оборону на границе с РФ6 авг. 2024, 14:20 • 17690 просмотров

Несмотря на отсутствие официального военного взаимодействия между двумя соседями, финские спецслужбы называют россию главной угрозой национальной безопасности Финляндии и почти не сомневаются в том, что в стране идет гибридная война.

На прошлой неделе министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен опубликовала совместное заявление со своим немецким коллегой, в котором выразила "глубокую озабоченность" по поводу предполагаемой диверсии - одной из двух на Балтике - на подводном кабеле между Финляндией и Германией.

Хельсинки также обвиняет россию в использовании доверенных лиц, в частности просителей убежища, для обострения ситуации у своего соседа; были отмечены подозрительные взломы водоочистных сооружений и проблемы с глушением GPS.

Подводный кабель между Финляндией и Германией поврежден: что известно18 нояб. 2024, 12:19 • 14877 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
finlyandiyaФинляндия
germaniyaГермания
ukrainaУкраина