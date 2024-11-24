Финские женщины массово записываются на курсы выживания из-за угрозы из россии

Женская национальная ассоциация Финляндии проводит курсы по выживанию в кризисных ситуациях из-за угрозы со стороны россии. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Обучение проходит в лагере, который расположен недалеко от города Коккола. Самой молодой из женщин 18 лет, а самой старшей - 70. Группа, в частности, учится выживать в кризисных ситуациях, в частности разводить и тушить костры, готовить еду на открытом воздухе и оказывать первую помощь.

"Я не думала, что россия может напасть на нас, - говорит 42-летняя Сари, которая работает в сфере продаж. Но потом, добавляет она: "Они напали на Украину. Я поняла, что, возможно, мы следующие".

Учебный курс, известный как "Nasta", - один из 40, которые проводит Женская национальная ассоциация готовности к чрезвычайным ситуациям по всей Финляндии. Среди других курсов - кибербезопасность, психологическая устойчивость, навыки поведения в дикой природе, вождение снегохода и информационное воздействие. После вторжения в Украину количество заявок на курсы резко возросло.

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Несмотря на отсутствие официального военного взаимодействия между двумя соседями, финские спецслужбы называют россию главной угрозой национальной безопасности Финляндии и почти не сомневаются в том, что в стране идет гибридная война.

На прошлой неделе министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен опубликовала совместное заявление со своим немецким коллегой, в котором выразила "глубокую озабоченность" по поводу предполагаемой диверсии - одной из двух на Балтике - на подводном кабеле между Финляндией и Германией.

Хельсинки также обвиняет россию в использовании доверенных лиц, в частности просителей убежища, для обострения ситуации у своего соседа; были отмечены подозрительные взломы водоочистных сооружений и проблемы с глушением GPS.

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