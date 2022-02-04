В Финляндии считают необходимым пересмотреть Минские соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что Минские соглашения необходимо пересмотреть, чтобы найти разрешение продолжающегося кризиса между Украиной и Россией. Об этом он заявил в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам президента, во время диалога с российским лидером Владимиром Путиным были упомянуты Минские соглашения.
Политик считает, что пакет договоренностей необходимо пересмотреть для того, чтобы найти решение продолжающегося кризиса между Украиной и Россией.
Добавим
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Минские соглашения опасные для Украины.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.
Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.