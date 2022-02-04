У Фінляндії вважають за необхідне переглянути Мінські угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що Мінські угоди необхідно переглянути, щоб знайти вирішення кризи, яка триває, між Україною і Росією. Про це він заявив у п'ятницю, пише УНН із посиланням на Reuters.
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За словами президента, під час діалогу з російським лідером Володимиром Путіним було згадано Мінські угоди.
Політик вважає, що пакет домовленостей потрібно переглянути для того, щоб знайти вирішення кризи, яка триває, між Україною і Росією.
Додамо
Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Мінські угоди небезпечні для України.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
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