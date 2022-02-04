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У Фінляндії вважають за необхідне переглянути Мінські угоди

У Фінляндії вважають за необхідне переглянути Мінські угоди

Київ • УНН

 • 16195 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що Мінські угоди необхідно переглянути, щоб знайти вирішення кризи, яка триває, між Україною і Росією. Про це він заявив у п'ятницю, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За словами президента, під час діалогу з російським лідером Володимиром Путіним було згадано Мінські угоди.

Політик вважає, що пакет домовленостей потрібно переглянути для того, щоб знайти вирішення кризи, яка триває, між Україною і Росією.

Додамо

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Мінські угоди небезпечні для України.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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