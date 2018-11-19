Финляндия выразила послу РФ обеспокоенность нарушением сигнала GPS
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Финляндии выразило в понедельник российскому послу обеспокоенность ситуацией с нарушением сигнала спутниковых навигационных систем (GPS), а также заявило, что ожидает от России объяснений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финского внешнеполитического ведомства, передает УНН.
"Обеспокоенность Финляндии из-за нарушения сигнала GPS и угроз безопасности, которые он вызывает, в том числе для гражданской авиации, была передана российскому послу в Министерстве иностранных дел сегодня. Мы ожидаем от России ответственного поведения и дальнейшей информации по этому вопросу", - говорится в сообщении министерства.
Отметим, что в российском МИДе заявление Финляндии пока никак не комментировали.
Напомним, российская дипломатия подтвердила 17 ноября, что посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов был вызван в понедельник, 19 ноября, в финский МИД в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture, в котором Финляндия подозревает Россию.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе Минобороны Норвегии выступило с утверждением, что РФ вмешивалась в работу GPS во время Trident Juncture. Норвежское ведомство заявило, что "в период между 16 октября и 7 ноября наблюдалось глушение сигнала (GPS)" и "за этим стоят российские силы на Кольском полуострове". В четверг МИД Финляндии также опубликовал утверждение, что нарушение сигнала исходило из территории РФ.