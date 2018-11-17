Посольство Росії підтвердило виклик посла в МЗС Фінляндії

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Посол РФ в Фінляндії Павло Кузнєцов викликаний в понеділок, 19 листопада, в фінське МЗС у зв’язку з порушенням сигналу GPS під час навчань НАТО Trident Juncture, в якому Фінляндія підозрює Росію. Про це повідомила в п’ятницю ввечері російська дипмісія, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.