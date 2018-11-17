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Посольство Росії підтвердило виклик посла в МЗС Фінляндії

Посольство Росії підтвердило виклик посла в МЗС Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Посол РФ в Фінляндії Павло Кузнєцов викликаний в понеділок, 19 листопада, в фінське МЗС у зв’язку з порушенням сигналу GPS під час навчань НАТО Trident Juncture, в якому Фінляндія підозрює Росію. Про це повідомила в п’ятницю ввечері російська дипмісія, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.

“Посольство Росії в Фінляндії підтверджує, що сьогодні було передано запрошення послу Павлу Кузнєцову відвідати МЗС Фінляндії. Зустріч відбудеться в понеділок”, — вказали там.

Раніше про виклик посла повідомив глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні. Крім того, питання про перешкоди обговорював в п’ятницю з посольством РФ в Норвегії норвезький МЗС.

У вівторок міноборони Норвегії виступило з твердженням, що РФ втручалася в роботу GPS під час Trident Juncture. Норвезьке відомство заявило, що “в період між 16 жовтня і 7 листопада спостерігалося глушіння сигналу (GPS)” і що “за цим стоять російські сили на Кольському півострові”. У четвер МЗС Фінляндії також опублікувало твердження, що порушення сигналу виходило з території РФ.

Раніше прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля не виключив можливості того, що Москва могла стояти за збоєм в роботі GPS. При цьому президент Фінляндії Саулі Нііністё вважає важливим спочатку провести розслідування збою в роботі супутникових навігаційних систем.

Як повідомляв УНН, у парламенті Фінляндії заявили про необхідність відреагувати на збої GPS під час навчань.

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